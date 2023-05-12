استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم استقالة راشد بن حميد النعيمي، من منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك من خلال بيان رسمي مقتضب نشره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

البيان لم يذكر أي أسباب للاستقالة، واكتفى بالإشارة إلى عقد اتحاد الكرة لاجتماع مجلس الإدارة بعد غد الأحد، حسب النظام الأساسي لمناقشة المستجدات التالية للاستقالة.

وفي الوقت نفسه، أصدرت اللجنة الأولمبية الإماراتية، بيانا تضمن اختيار النعيمي عضوا في مجلس إدارة اللجنة.

وكتبت اللجنة الأولمبية الإماراتية في بيانها: «بارك الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قرار مجلس إدارة اللجنة بشأن اختيار الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، نائبا للرئيس».

وأشار البيان إلى أن اللجنة الأولمبية الإماراتية ستعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة يوم 24 مايو الجاري، للاعتماد النهائي للنظام الأساسي الجديد للجنة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.