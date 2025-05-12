مدير تعليم سوهاج يعقد اجتماعًا لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بحضور فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بديوان المديرية، اجتماعًا موسعًا بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام، وموجهي عموم المواد الدراسية بديوان المديرية، لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ لصفوف النقل والشهادات العامة والفنية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تنفيذ التعليمات الوزارية والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما شدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، بما يحقق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

ووجّه بسرعة توفير كافة الإمكانيات التي تضمن استقرار وانتظام الامتحانات داخل المدارس، مع التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، ودهان وتشجير المدارس من الداخل والخارج، لضمان جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تربوية جاذبة للطلاب.

كما وجّه بسرعة إعادة تدوير الرواكد الخشبية ومقاعد الطلاب المتهالكة بالمدارس واستغلالها بشكل أمثل، وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم مدارس سوهاج بعدد كبير من المقاعد الجديدة خلال الفترة القادمة، لتجهيز وفرش المدارس. وشدد على تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بصرف جميع المستحقات المالية لمعلمي الحصة.

وحول الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يوم السبت ٣١ مايو الجاري، شدد الدكتور محمد السيد على ضرورة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتأمين اللجان من الخارج، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين عملية نقل أسئلة الامتحانات، مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لانتظام واستقرار الامتحانات.

وأشار إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ستُعقد وفق النظام المعتاد، على أن يتم تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

كما شدد وكيل الوزارة على تنفيذ خطة الوزارة لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب خلال الإجازة الصيفية، بهدف تحقيق أعلى مستوى من التفوق والتحصيل الدراسي.