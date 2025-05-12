المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث تحضيرات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في بغداد

بدأ منذ قليل في العاصمة العراقية بغداد، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" برئاسة لبنان باعتباره الرئيس السابق للقمة التنموية.

وشارك في الاجتماع كل من السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، وممثلو ‏مصر ولبنان والعراق والإمارات وتونس والسعودية والبحرين والمغرب.

وشهد الاجتماع تسلم العراق الرئاسة خلفا للبنان.

من جهته، قال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، محمد بن حيدر إنه رغم ما نواجهه من تحديات الا أن العمل مستمر في مسار العمل العربي المشترك.

وأضاف أن العراق يشكل ركنا أساسيا من أركان العمل العربي المشترك، مشيدا بدوره وجهوده التي يقوم بها بحكمة و اقتدار، كما أشاد بموقف العراق الثابت و الأصيل إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح بن حيدر، أن لبنان البلد الكبير بإرادة شعبه مازال متمسكا بانتماءه العربي وسيبقى جسرا للتلاقي وبيتا مفتوحا للأشقاء العرب.

كما أكد سعي لبنان لعودة علاقاته القوية مع الدول العربية وحرصه على أن يبقى في الحضن العربي.

وأشار إلى عمل الحكومة اللبنانية على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات لاستعادة الثقة وخلق فرص النمو والتعاون سواء في الداخل أو الخارج.

من جهته، قال مدير العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة العراقية، رياض فاخر الهاشمي في كلمته: "نعود اليوم من خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسئولين التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية" الاقتصادية والاجتماعية برؤية جديدة، نحتضن من خلالها العمل العربي المشترك، مشيدا بدور لبنان والأمانة العامة للجامعة للعمل على إنجاح الدورة السابقة.

وأضاف الهاشمي أن هذا الاجتماع ليس مجرد استحقاق دوري، وإنما منصة لترجمة القرارات إلى خطوات حقيقية، موضحا أن التحديات الراهنة تتطلب منا مواقف واضحة قادرة على تحفيز الاقتصاد العربي.

واعتبر الهاشمي أن بناء تكتل اقتصادي عربي هو استحقاق تاريخي. وتابع: "نعمل على صياغة جدول أعمال غني يمثل أولوية في مسيرة التنمية العربية".

بدورها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الأنظار تتجه لاجتماع اليوم باعتباره البداية لانطلاق أعمال القمة العربية العادية، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد ست سنوات، منذ انعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عُقدت في بيروت عام 2019، أي عقب فترة ليست وجيزة شهدت تحديات متلاحقة، تستوجب من الجميع العمل للمضي قدما لاستكمال مسيرة التنمية العربية.



وأوضحت أبو غزالة، أن هذا الاجتماع يعقد بالتزامن مع اجتماع القمة العربية العادية وللمرة الأولى، مشيرة أيضا إلى مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن نحو أكثر من ٣٠ موضوعا والعديد من المبادرات من بينها الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم التحديات الراهنة، وأيضا مبادرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التي تتضمن رؤية شاملة حول الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف للريادة العربية التكنولوجية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى مقترح العراق بإنشاء مجلس عربي متخصص يضم وزراء التجارة العرب تحت مظلة الجامعة العربية، بالإضافة لموضوعات أخرى حول مجالات الطاقة والأمن المائي العربي والتعليم.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يتضمن عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في مسار العمل العربي المشترك، والهادفة إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة.