الكرملين: روسيا جادة في التوصل لتسوية طويلة الأمد بشأن أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد بشكل واضح لا لبس فيه موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

وقال بيسكوف للصحفيين: «في ختام احتفالات موسكو بمناسبة التاسع من مايو، والاجتماعات المحادثات العديدة مع ضيوفنا الأجانب، أدلى الرئيس الروسي ببيان».

وأضاف: «في هذا البيان، بيّن الرئيس موقفنا بوضوح لا لبس فيه من استئناف المفاوضات المباشرة (مع أوكرانيا) في إسطنبول دون أي شروط مسبقة».

وأشار إلى أن «هذا النهج، الذي يهدف على وجه التحديد إلى إيجاد حل دبلوماسي حقيقي للأزمة الأوكرانية، والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع وإرساء سلام دائم، لاقى تفهما ودعما من قادة العديد من البلدان، بما في ذلك شركاء رابطة الدول المستقلة ومجموعة بريكس ودول أخرى».

وأوضح بيسكوف أن «روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة مع أوكرانيا».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أيضا الجانب الأوكراني إلى المشاركة فورا ودون أي شروط في الاجتماع المقترح.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في المحادثة الهاتفية التي جرت أمس، استعداده لبذل كل ما في وسعه لتنظيم المفاوضات بين الجانبين