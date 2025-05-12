كييف تعلن إسقاط 55 من أصل 108 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 55 من أصل 108 طائرات مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 108 طائرات مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريل، وشاتالوفو، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 55 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن 30 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي أضرار.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق أوديسا، وميكولايف، ودونيتسك، وجيتومير، نتيجة للهجوم الروسي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.