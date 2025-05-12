الأهلي يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

حسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة الكلاسيكو الإفريقي أمام غريمه التقليدي الزمالك، بعدما تغلب عليه بنتيجة 31-27، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وقدم لاعبو الأهلي أداء قويا وحاسمًا على مدار شوطي المباراة، ونجحوا في فرض سيطرتهم على النتيجة ليحسموا بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ويواصلوا رحلة الدفاع عن اللقب للموسم الرابع على التوالي، والخامس في تاريخ القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الثانية في نصف النهائي بين الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي في التاسعة والنصف مساء، على أن تُقام مباراتا النهائي وتحديد المركز الثالث غدًا الثلاثاء.