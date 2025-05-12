لبنان والكويت يتفقان على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بينهما

اتفق لبنان والكويت، الاثنين، على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون الممر الأساسي للمستثمرين الكويتيين في لبنان.

وفي لقاء بالكويت، شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مع نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيا، على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تمتينها، وفق بيان لخارجية لبنان.

يأتي ذلك في اليوم الثاني والأخير من زيارة رئيس لبنان جوزاف عون للكويت لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، يرافقه فيها الوزير رجي ووفد رفيع المستوى.

وثمن رجي "دعم الكويت الدائم والمستمر للبنان في مجالات عدة منها الدبلوماسية والاقتصاد والسياسة"، وفق البيان.

وعبر عن "امتنان الشعب اللبناني لعدم تردد الكويت في الوقوف" إلى جانب بيروت في "كل الأزمات الصعبة التي مر بها".

واتفق الوزيران "على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون الممر الأساسي للمستثمرين الكويتيين في لبنان"، دون تفاصيل أخرى.

ودعا الوزير اللبناني المستثمرين والسياح الكويتيين إلى العودة لزيارة بلاده.

كما شرح رجي لوزير خارجية الكويت "ما تقوم به الحكومة من جهود على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية التي تصب كلها في سبيل الحدّ من الفساد"، وفق المصدر ذاته.