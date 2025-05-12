إيرلندا تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

دعا نائب رئيس وزراء إيرلندا، وزير الخارجية والدفاع، سيمون هاريس، اليوم الأحد، إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأشار هاريس في منشور على منصة "إكس"، إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتضمن بنودا متعلقة بحقوق الإنسان.

وقال: "هذه البنود تنص على أن العلاقات يجب أن تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان"، مضيفا أنه "يجب أن يكون لهذه الكلمات معنى، ويجب مراجعة الاتفاقية. العالم يكاد لا يفعل أي شيء".

ولفت نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، إلى أنه يرغب في مناقشة هذا الموضوع مع نظرائه الأوروبيين.

وأوضح أن هناك مسؤولية تقع على عاتقهم لبذل كل ما هو ممكن لوقف العنف، وزيادة المساعدات الإنسانية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

ويأتي تصريح هاريس، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة.