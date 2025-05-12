غزة: شهداء ومصابون على وقع ترقب إطلاق سراح عيدان ألكسندر

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يسود الترقب والحذر جميع مناطق قطاع غزة، في ظل انتظار الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، انسحبت طائرات الاستطلاع من أجواء قطاع غزة، باستثناء المناطق التي تجري فيها عمليات لجيش الاحتلال، مثل: الشجاعية وشرق خان يونس ومدينة رفح.

وانتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء بعد قصف إسرائيلي ظهر اليوم، على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف من مسيرة «كواد كابتر» على محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس أصيب أربعة مواطنين بمنطقة الفراحين شمال عبسان شرق المدينة، إثر إلقاء قنبلة من كواد كابتر إسرائيلية.

وانتشل مسعفون أربعة شهداء من منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما جرى انتشال الشهيد/ نضال رامز أحمد زنون، من جنوبي مدينة خانيونس.

واستشهد المواطن يحيى حسين، إثر إصابته باستهداف مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط قطاع غزة قبل عدة أيام.

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر الرهينة الأمريكي، الذي كان يعتقد أنه مات، خبر رائع».