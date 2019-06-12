الشرطة تطلق رذاذ الفلفل على المتظاهرين في هونج كونج

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أطلقت رذاذ الفلفل على المتظاهرين في هونج كونج، مع تصاعد التوترات خارج المجلس التشريعي.

واحتشد الآلاف هناك للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يسمح لهونج كونج بتسليم مشتبه بهم إلى الصين.

وبينما تأجل النقاش حول مشروع القانون حتى إشعار آخر، يواصل المتظاهرون احتلال الطرق الرئيسية خارج المجلس التشريعي وتخزين إمدادات طبية وغذائية.

وبعد هدوء في الاحتجاجات ، بعد الظهر ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المتظاهرين والشرطة يبدو أنهم تأهبوا للمواجهة وسط تهديدات باقتحام مبنى المجلس التشريعي.

وارتدى الكثير من المتظاهرين أقنعة جراحية ونظارات واقية لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع، في مشاهد تذكر بالمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عام 2014.