طلاب السويس يشتكون من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية

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اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بالسويس، من صعوبة بعض الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه صباح اليوم، في 14 لجنة امتحانية بالإدرات التعليمية الثلاثة.

ولفت مهند سعد طالب في مدرسة السويس التجريبية، إلى صعوبة سؤال الاختيارات في الامتحان، قائلا إنه جاء غير مباشر ويحتاج لوقت طويل.

وأكدت نانسى السيد طالبة بمدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، من صعوبة سؤال الترجمة وخصوصا تحويل النص الخاص من الإنجليزية إلى العربية.

واتفق عدد كبير من الطلاب على صعوبة سؤال الترجمة.

فيما أضافت الطالبة هايدى عمر، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجاءت فيه بعض النقاط التي تحدد الطالب المتفوق من عدمه.