تباين أراء طلاب الثانوية العامة بالفيوم بين سهولة وصعوبة اللغة الإنجليزية

تباينت أراء الطلاب الثانوية العامة بالفيوم حول سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أكد معظمهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج، فيما رأى البعض الأخر صعوبة الامتحان لاحتوائه على أسئلة غير مباشرة.

وقال أحمد محمد فرغلى، إن معظم الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، ومن الكتاب المدرسي وجاء بشكل مباشر، وكانت تحتاج إلى تركيز فقط من الطلاب.

وأضاف أحمد رمضان، أن بعض الأسئلة جائت بشكل غير مباشر مما تسببت فى حالة ارتباك لديهم وعدم قدرتهم على التركيز فى حلها.

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم 16 ألف 586 طالب وطالبة، بينهم 7 بمدرسة المكفوفين داخل 35 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.