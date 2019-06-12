داليا مصطفى: «قمر هادي» نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

قالت الفنانة داليا مصطفى، إن سيناريو مسلسل «قمر هادي» أهم ما دفعها لقبول المشاركة فيه، مشيرة إلى تجسيدها شخصيتين مختلفتين تمامًا خلال أحداث المسلسل.



وأضافت خلال لقائها مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء: «عجبني جدًا إن ممثلة ممكن تعمل دورين مختلفين عن بعض في مسلسل واحد»، لافتة إلى إشادة الجمهور بأدائها للشخصيتين.



واستطردت أنها عكفت على دراسة سيناريو المسلسل جيدًا قبل البدء فيه وحتى أثناء التصوير، موضحة كذلك أنه يعد نقلة نوعية كبيرة في مسيرتها الفنية.



يذكر أن مسلسل «قمر هادي» والمعروض خلال موسم شهر رمضان الماضي، من بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وهادي الجيار وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.