الرئيس الأمريكي ينتقد مشروع خط غاز «نورد ستريم2» في ألمانيا

انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم2" الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، وقال إن هذا الخط سيجعل ألمانيا بشكل خاص "رهينة" لموسكو.

وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أمريكية على هذا المشروع، قال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض "نحن نبحث الأمر"، مضيفًا: "نحن نحمي المانيا من روسيا، وروسيا تحصل على مليارات ومليارات الدولارات من ألمانيا".

كما كرر الرئيس الأمريكي انتقاداته لما أسماه فشل برلين كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو تخصيص 2% من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق العسكري.

وعن عقود الطاقة الألمانية، قال "ترامب" في تصريحاته "اعتقد أن ألمانيا تضع نفسها في وضع سيء" مضيفا أن اعتمادها على موسكو "يجعل ألمانيا فعليا رهينة روسيا إذا سارت الأمور نحو الأسوأ".

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي على أن القرار يظل في النهاية في يد برلين "فإنها تستطيع إذا أرادت، هذا فعلا قرار ألمانيا".

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتضمن معاقبة الإفراد والشركات التي تساهم في مشروع "نورد ستريم2" في إطار الجهود الرامية إلى الحد من صادرات الطاقة الروسية.