السلطات الألمانية تلقي القبض على شخص من كوسوفو بتهمة نقل أموال إلى داعش

أصدر الادعاء العام الألماني في ولاية شلزفيج-هولشتاين أمرًا بالقبض على أحد الأشخاص بتهمة دعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأعلن الادعاء في مدينة كارلسروه أنه جرى القبض على الشخص المنحدر من كوسوفو في دائرة بينيبرج اليوم الأربعاء.

ويتهم المحققون الرجل (31 عاما) بنقل أموال بقيمة نحو 15 ألف يورو إلى مقاتلين في داعش في الفترة بين عامي 2015 و 2017.

وبحسب المحققين، قام الرجل بتحويل عشر دفعات إلى مقاتل في سورية، وقد تلقى الرجل أغلب هذه الأموال عن طريق أحد مقدمي الخدمات المالية، كما أسهم هو شخصيا بجزء في الأموال التي قام بتحويلها.

ووفقا للادعاء، قام الرجل بتحويل أموالا ثلاث مرات إلى شخص من مقدونيا كان في طريقه إلى سورية للمشاركة في القتال هناك كما أنشأ الكوسوفي حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمقدوني ساعد في نشر أخبار داعش.

ومن المنتظر أن يمثل الكوسوفي أمام قاضي تحقيقات في كارلسروه غدا الخميس ليفصل في مسألة ايداعه الحبس الاحتياطي.