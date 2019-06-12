مباحثات عراقية عمانية في بغداد تناولت التعاون المشترك والتوترات بالمنطقة

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أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ونظيره العماني يوسف بن علوي في بغداد اليوم الأربعاء مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية والتوترات في المنطقة.

وقال الحكيم، في تصريح صحفي عقب المباحثات، إن المباحثات ركزت على مجموعة من المحاور، وتناولت مسألة العلاقات الثنائية بمختلف أوجهها.

ودعا الحكيم إلى ضرورة التعاون المشترك إقليميا من أجل تخفيف حدة التوترات في المنطقة وطرح خطة للتعاون المشترك من داخل الجامعة العربية ومن خارج الجامعة.

وذكر وزير الخارجية العماني أنه "تمت مناقشة قضايا تخدم مصلحة الشعبين".

وكان وزير خارجية سلطنة عمان قد وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.