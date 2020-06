View this post on Instagram

أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت تعليقات من ناس سافلة و مريضة .. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها . لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشُرش إيه .. و أي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني .. لو تعدّى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. إللي بيوصل للسجن أحياناً .