أعاد الفنان شريف منير نشر صورة ابنتيه، فريدة وكاميليا، عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك بعد تعرضهما للتنمر والتجريح بعد نشره للصورة نفسها أمس، لافتا إلى أنه سيتخذ إجراء قانوني حال تكرار ذلك.

يأتي ذلك بعد أن اضطر منير لحذف الصورة التي تظهر فيها ابنته الصغرى وهي تتمدد على السرير وبجوارها تجلس الثانية، وهي الصورة التي تنمر عليها البعض بكلمات جارحة لمنير وأسرته، لذا قام بمسح الصورة بعدما تفاجئ مما حدث تجاه طفلتيه.

وعلق منير على الصورة عبر حسابه على موقع «انستجرام» قائلا : «أنا نزلتها تاني لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني وتعدى حدوده، هتأخذ الإجراء القانوني ضده، إللي بيوصل للسجن أحيانا».

وتابع: «أنا امبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها».

واستكمل: «الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير»، وتابع: «بعد مانزلت صورة بناتي، فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى، جرحوا بناتي وجرحوني مسحت الصورة».

يذكر أن منير شارك في بطولة مسلسل «ونحب تاني ليه»، والذي عرض في رمضان الماضي، بجانب الفنانين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



