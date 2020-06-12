أوكسفورد تبدأ ثالث مراحل تجارب لقاح كورونا بمشاركة 42 ألف متطوع

تبدأ جامعة أوكسفورد البريطانية، ثالث مراحل التجارب السريرية للقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بمشاركة 42 ألف متطوع.



وبحسب موقع «CNN عربي» الإخباري، لا تزال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا الذي تنتجه جامعة أوكسفورد البريطانية بمشاركة AstraZeneca الأمريكية، جارية، حيث تجري جامعة أوكسفورد تجاربها على 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة، بينما تجري شركة AstraZeneca الأمريكية، تجاربها على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، فيما وافقت الحكومة البرازيلية في 2 يونيو حزيران الجاري، على إجراء التجارب على 2000 متطوع هناك.



وستبدأ التجارب الخاصة بشركة AstraZeneca في الولايات المتحدة، في الثالث أغسطس المقبل، وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، والتي ستجري وتمول التجارب.



سيحصل المشاركون في مجموعة المرحلة الثالثة على «جرعة واحدة أو جرعتين» من لقاح فيروس كورونا أو لقاح مرخص آخر سيكون المجموعة الضابطة في مواجهة «كوفيد- 19».



كانت شركة مودرنا الأمريكية، أعلنت، في وقت سابق، الخميس، البدء في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا في يوليو تموز المقبل، على أن تقوم بإنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح بحلول يناير كانون الثاني المقبل 2020.



وتتضمن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح، عشرات الأشخاص، لبيان ما إذا كان اللقاح آمنًا، بينما تشمل المرحلة الثانية مئات الأشخاص، وتتناول السلامة والاستجابة المناعية والجرعة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة آلاف المرضى وتهتم بفاعلية اللقاح.



وفي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، يمكن تحديد ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل أفضل من عدم وجود لقاح على الإطلاق.



كانت منظمة الصحة العالمية، قالت، في وقت سابق، إن هناك 124 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لا يزالون قيد التطوير، مشيرة إلى أن أكثر من 10 لقاحات منها بدأت التجارب السريرية، على أن تبدأ عملية توفير اللقاح للاستخدام العام في أوائل العام المقبل 2021.