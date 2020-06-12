 الأمير تشارلز وماكرون يحييان ذكرى نداء ديجول خلال الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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الأمير تشارلز وماكرون يحييان ذكرى نداء ديجول خلال الحرب العالمية الثانية

تشارلز وماكرون
تشارلز وماكرون
لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:25 م
قالت العائلة الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، إن الأمير تشارلز سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن الأسبوع المقبل، في أول زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى لبريطانيا منذ فرضت البلاد إجراءات تقترب من الإغلاق الكامل للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحتفل المشاركون في الاجتماع يوم الخميس المقبل بالذكرى السنوية الثمانين لنداء الجنرال شارل ديجول الذي حث فيه السكان الفرنسيين على مقاومة الاحتلال الألماني النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية في 18 حزيران/ يونيو 1940.

وسيلتقي تشارلز وقرينته كاميلا دوقة كورنوال مع ماكرون في مقره إقامتهما الرئيسي بلندن "كلارنس هاوس" نيابة عن الحكومة البريطانية.

وبث ديجول، الذي قاد القوات الفرنسية الحرة، مناشدته التاريخية من لندن عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عام 1940.

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