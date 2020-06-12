بريطانيا تستبعد رسميا تمديد الفترة الانتقالية لبريكست

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استبعدت بريطانيا رسميا تمديد الفترة الانتقالية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج المملكة من التكتل (بريكست) اليوم الجمعة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف المكلف بملف البريكست، إنه عقد "اجتماعا بناء للجنة الاتحاد الأوروبي المشتركة " عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نائب المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.

وقال جوف في تغريدة: "أؤكد رسميا أن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وأن لحظة التمديد انقضت الآن".

وأضاف: "في الأول من يناير 2021 سوف نسترد السيطرة ونستعيد استقلالنا السياسي والاقتصادي".

وحثت الكثير من الجماعات التجارية وسياسيو المعارضة جوف على تمديد الانتقال.

وكان عمدة لندن صديق خان المنتمي لحزب العمال المعارض قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري: "آخر شيء تحتاج له بلادنا فيما نحاول إيجاد طريق إلى الأمام من هذه الجائحة (فيروس كورونا) هو المزيد من الفوضى والغموض".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعدما صوتت أغلبية ضئيلة على خروج المملكة من التكتل في استفتاء جرى عام 2016.

ولم يتغير الكثير خلال فترة انتقالية مخطط أن تستمر 11 شهرا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بعدم تمديدها، رغم عدم إحراز تقدم في المحادثات التي ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها عليها.