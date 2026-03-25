روسيا تحذر من موجة نزوح حال استهداف محطات تحلية المياه في إيران

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم، إن استهداف محطات تحلية المياه في إيران سيؤدي إلى جفاف سريع في المدن الكبرى، ونزوح ملايين اللاجئين، وستتجاوز تداعيات ذلك حدود الشرق الأوسط.

ولفت شويجو، في بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن الروسي، إلى أن "أطراف النزاع صرحت علناً استعدادها لضرب البنية التحتية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، التي يعتمد عليها عشرات الملايين من الناس في ظل المناخ القاحل للغاية"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف: سيؤدي تعطيل البنية التحتية لتحلية المياه إلى جفاف سريع في المدن الكبرى، وانهيار أنظمة الرعاية الصحية، وبالتالي نزوح ملايين اللاجئين. وستتجاوز تداعيات ذلك حدود الشرق الأوسط.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.