المستشار الألماني: نضغط لإنهاء الحرب على إيران

قال المستشار الألماني فريدريش ‌ميرتس، اليوم الأربعاء، إن برلين تبذل قصارى جهدها لإقناع الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل بإنهاء الحرب على إيران.

وأجاب ميرتس على أسئلة في البرلمان قائلا إن ألمانيا مستعدة للانضمام إلى الجهود ‌الدولية ⁠الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد انتهاء ⁠الأعمال العدائية، لكنه أضاف أن أي عملية ⁠ستتطلب تفويضا من الأمم ⁠المتحدة، وفقاً لوكالة رويترز.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.



