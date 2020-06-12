قبل وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا في 8 يوينو الحالي، تم إعلان فوز المرشح الرئاسي إيفاريست نداييشيميي عن الحزب الحاكم في بوروندي، في مايو2020 بنسبة 68.72٪ من الأصوات، بنسبة إقبال على الانتخابات بغلت 87.7٪ من الناخبين.

وقال إيفاريست ندايشيميي خلال تجمع انتخابي للرئاسة خارج العاصمة بوجومبورا خلال الحملة الانتخابية "سنبتلع ماضينا المظلم الذي لا يستحق أن يكون سجننا"، وأكد لمؤيديه أنه سيبذل قصارى جهده لمعالجة أسباب الصراع الذي اجتاحت هذه الدولة.

فمن هو إيفاريست ندايشيميي؟

جنرال سابق بالجيش يبلغ من العمر 52 عاماً، شغل منصب أمين عام حزب المجلس الوطني لقوات الدفاع عن الديمقراطية وهو الحزب الحاكم منذ عام 2016، وقبل أن يصبح رئيسًا للبلاد كان رئيسًا لإدارة الشؤون العسكرية في عهد الرئيس السابق بيير نكورونزيزا، كما شغل ندايشيميي منصب وزير الداخلية من عام 2006 إلى عام 2007.

وقضى ندايشيميي، معظم حياته المهنية في الجيش قبل انضمامه إلى السياسة، حيث كان طالبًا شابًا في جامعة بوروندي عندما بدأت الحرب الأهلية في عام 1993، ومع استمرار الحرب انضم إلى ميليشيا الهوتو، تدريجياً عبر صفوف قوات الدفاع عن الديمقراطية، وكافأه الحزب في وقت لاحق في عام 2003 بتعيينه المفاوض الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار التي أنهت الصراع في عام 2006، وفقاً لموقع (دوتشيه فيلا).

وقال أحد أصدقاء ندايشيمي "إنه رجل منفتح إلى حد ما، سهل في البداية، يحب المزاح والضحك مع أصدقائه" ، على الرغم من أن آخرين لاحظوا أيضًا أنه يمكن أن يكون عصبياً ومتقلب المزاج، وقال أحد الدبلوماسيين إن الرئيس القادم أظهر انفتاحا وصدقا على عكس الجنرالات الآخرين، لكنه سيواجه معركة صعبة بمجرد توليه السلطة.

على عكس الرئيس السابق نكورونزيزا الذي يعتبره العديد من المراقبين ذا دم بارد، لم يتم ربط ندايشيميي بالاعتداءات الأخيرة التي ارتكبتها قوات الدفاع عن الديمقراطية على منتقديه عام 2015، بعد إعلان بيير لترشحه لفترة رئاسية ثالثة، ولكنه أيضاً لم يتدخل لقمع العنف الذي طال المحتجين.

ووفقًا لمبادرة بوروندي لحقوق الإنسان، تم اختيار ندايشيمي كمرشح الحزب الحاكم لاسترضاء كل من نكورونزيزا والجنرالات الأقوياء، الذين يعتقد البعض أنهم يسيطرون فعليًا على الحكومة.