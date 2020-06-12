سفير الإمارات لدى أمريكا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية يقوض فرصة التطبيع مع العرب

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كتب سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في صحيفة إسرائيلية أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة سوف يدمر أي فرصة لتطبيع العلاقات مع دول عربية.

وذكر العتيبة مجالات تعاون محتملة بين الإمارات وإسرائيل بما في ذلك الأمن والتجارة والتكنولوجيا والتغير المناخي.

غير أنه قال إن هذا لن يكون ممكنا إذا مضت إسرائيل في خططها التي وصفها العتيبة بأنها "استيلاء غير قانوني على الأرض الفلسطينية".

وكتب العتيبة في مقال رأي نشر اليوم الجمعة في يديعوت أحرونوت: "خطط إسرائيل للضم والتحدث عن التطبيع متناقضان".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووادي الأردن في وقت مبكر من الشهر المقبل، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط المثيرة للجدل.

وكتب العتيبة: "من المؤكد أن الضم سيقوض على الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي والإمارات"، بحسب نسخة إنجليزية من يديعوت أحرونوت.

وحضر العتيبة إعلان ترامب للخطة في البيت الأبيض في يناير إلى جانب نتنياهو.

وقال السفير لصحيفة "ذا ناشونال" ومقرها أبو ظبي أنه يريد التأكد من أن يفهم الأشخاص المخاطر المرتبطة بالقرار.