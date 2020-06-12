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دولة الاحتلال تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 2:28 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 2:28 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18701 حالة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات 34 إصابة خطيرة، منها 24 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثلت 15288 حالة للشفاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7.27 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 413 ألف حالة.


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