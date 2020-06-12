 السودان: 148 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6730.. وفاة 12 ترفع العدد إلى 413 - بوابة الشروق
الجمعة 12 يونيو 2020 6:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

السودان: 148 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6730.. وفاة 12 ترفع العدد إلى 413

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 6:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 6:06 ص

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، منها 4 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 76 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٧٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٦٧٣٠ حالة، بينها ٤١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٢٧٨ شخص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك