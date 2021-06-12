تدريب وزيارات لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بكفر الشيخ

التقى الدكتور طارق السيد مصطفى مرسى، والدكتور وائل حنفى حسين مصطفى، متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، بعدد من المسئولين بالمحافظة، للتعرف على طبيعة العمل بها، منها إدارة الإعلام والديوان، وإدارة الأزمات وغرفة المياه، وشركة مياه الشرب، إضافة للمعايشة الميدانية، فى الأسبوع الثالث من البرنامج الممتد لمدة شهرين، لتبادل الخبرات بينهم، ورافقها خلال المعايشة كريم السماحى، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، والتى ستستمر على مدار شهرين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة فى صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبى مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء ومديريات الخدمات.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبى سيستمر على مدار شهرين، فى إطار التدريب العملى والميدانى الذى يهدف بشكل رئيسى لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التى تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

وقال كريم السماحى، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، إن المعايشة الميدانية فى الأسبوع الثالث من البرنامج، شملت اللقاء باللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام للمحافظة، والتعرف على طبيعة العمل والمهام، بالإضافة للقاء بمدير إدارة الإعلام والعاملين بها، للتعرف على طبيعة عمل الإدارة والوحدات الفرعية وإدارة مواقع التواصل الاجتماعى الرسمية للمحافظة وكذلك المسؤولية المباشرة عن إعداد ومراجعة المحتوى الخبرى والمصور لصفحات المحافظة، والتعرف على دور الإعلام فى الأزمات من حيث التغطية ورصد رد فعل المواطنين وبيانات التهدئة للرأى العام وما شابه من أعمال، وكذلك الدور التوعوى فى الأزمات ولا سيما كورونا والتكامل مع اعلام وزارة الصحة ممثلة فى المديرية الصحية بالمحافظة فى نشر الوعى الصحى للمواطنين، وطبيعة المهام المشتركة والتنسيق بين دور الإعلام ودور المتحدث الرسمى للمحافظ.

وأضاف السماحى، كما شملت المعايشة طبيعة العمل بإدارة النظافة والتجميل والمخلفات الصلبة ووحدة التدخل السريع، وزار المتدربين مصنع تدوير القمامة بسيدى سالم، كما شملت المعايشة إدارة الديوان والتعرف على أهمية ودور المكاتب وعدد من المعلومات، بالإضافة للتعرف على طبيعة العمل بإدارة الأزمات وغرفة العمليات وآليات العمل مع الأزمات الجماعية والكوارث وطبيعة الأزمات والبلاغات التى يتم تصعيدها، واختتم الأسبوع الثالث، بالمعايشة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.