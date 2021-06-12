حارس إشبيلية يرفض مقارنة النصيري بمحمد صلاح

رفض ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني مقارنة زميله في الفريق والمنتخب المغربي يوسف النصيري، بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال بونو في تصريحات لموقع جول العالمي :"هناك العديد من المهاجمين الجيدين في الدوري الإسباني، ووصلوا إلى أعلى المستويات، ولكل فريق منافس مهاجم يمكنه تسجيل هدف في أي وقت".

وأضاف :"لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن إشبيلية قدم أداءً دفاعياً جيداً في الموسم الماضي، وهذا شيء ما يمكن أن نفخر به هذا الموسم".

وعن إمكانية وصول النصيري لمستوى محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي مرتين سابقتين :"يوسف لاعب شاب جدًا وينمو كثيرًا في إشبيلية ولديه إمكانات مذهلة حقًا".

وتابع :"إنه يتطور بسرعة، لكن لا ينبغي مقارنته بصلاح لأنهم يلعبون في نفس المركز. نعم، نؤمن كثيرًا بإمكانيات النصيري ونعرفه حسنًا. وأعتقد أنه سيظل يسجل العديد من الأهداف لسنوات عديدة".

وكان النصيري البالغ من العمر 24 عامًا قد شارك في 52 مباراة مع إشبيلية بالموسم المنقضي في جميع المسابقات أحرز فيهم 24 هدفًا، ولم يصنع أي هدفًا، فيما شارك محمد صلاح مع ليفربول في 51 مباراة مع الريدز أحرز فيهم 31 هدفًا وصنع 6 آخرين.