الآثار تفتتح معرضًا للأعمال الفنية لطلبة فنون جميلة بجامعة حلوان

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افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، معرضًا للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت عنوان "في ضيافة امبان" وذلك بحديقة قصر البارون إمبان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار برفع الوعي السياحي و الاثري لدي جموع الشعب المصري وتنمية الدور التعليمي والمجتمعي للمواقع الأثرية والمتاحف.

حضر الافتتاح الإعلامي شريف مدكور ولفيف من أساتذة الكلية والآثاريين، حيث تم عرض عدد من اللوحات الفنية التي تتناول وتبرز العناصر المعمارية والفنية لقصر البارون المستوحى من طراز العمارة الهندسية.

وقالت بسمة سليم مدير عام القصر، إن المعرض يضم ٨٨ لوحة بخامات متنوعة لطلاب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك وسوف يستمر المعرض حتى ٢٠ يونيو، بقاعة العرض المؤقت بقصر البارون إمبان.