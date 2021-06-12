قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حال شبكة الطرق في مصر عام 2014 كان "لا تسر عدو أو حبيب".

وأضاف خلال كلمته في الحلقة النقاشية لأول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بشرم الشيخ، مساء الجمعة، أن الطرق هي أساس التنمية في أي دولة، وذلك لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي، بالموانئ لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن شبكات الطرق تربط أيضا بين التجمعات العمرانية والسكنية الجديدة، والمصالح الحكومية والمؤسسات التعليمية أو المستشفيات.. إلخ، في المناطق الأخرى، واصفا الطرق بشرايين التنمية في البلاد.

وأكد أن مصر وضعت خطة للانتهاء من شبكة الطرق الجديدة بحلول انتهاء العام المالي المقبل 2021 - 2022، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخذ جميع الاعتمادات المالية المتبقية للانتهاء من إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق.