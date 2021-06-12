اليمن: مقتل 10 أشخاص جراء القصف الحوثي على مدينة مأرب

أكدت مصادر طبية في محافظة مأرب باليمن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإرهابي، الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران على مدينة مأرب إلى 10 شهداء.

وذكرت المصادر اليمنية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت - أن حصيلة الشهداء جراء القصف الحوثي على مسجد وسجن للنساء وسط مدينة مأرب، ارتفعت إلى 10 شهداء بعد وفاة جريحين متأثرين بإصابتهم في هذا القصف.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت - أمس - قصفا متتاليا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجدا وسجناً للنساء في إدارة شرطة المحافظة، أسفر عنه سقوط 10 شهداء و25 جريحا من المدنيين بينهم نساء.