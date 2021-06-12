 اليمن: مقتل 10 أشخاص جراء القصف الحوثي على مدينة مأرب - بوابة الشروق
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اليمن: مقتل 10 أشخاص جراء القصف الحوثي على مدينة مأرب

أ ش أ
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 4:16 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 4:16 م

أكدت مصادر طبية في محافظة مأرب باليمن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإرهابي، الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران على مدينة مأرب إلى 10 شهداء.

وذكرت المصادر اليمنية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت - أن حصيلة الشهداء جراء القصف الحوثي على مسجد وسجن للنساء وسط مدينة مأرب، ارتفعت إلى 10 شهداء بعد وفاة جريحين متأثرين بإصابتهم في هذا القصف.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد شنت - أمس - قصفا متتاليا على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، مستهدفة مسجدا وسجناً للنساء في إدارة شرطة المحافظة، أسفر عنه سقوط 10 شهداء و25 جريحا من المدنيين بينهم نساء.

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