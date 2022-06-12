رئيسة حزب الخضر الألماني تطالب باستمرار تخفيض الضرائب على الطاقة

طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني ريكاردا لانج باستمرار التخفيض على ضرائب الطاقة رغم الشكوك الكبيرة في كفاءة هذا الإجراء.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت لانج مساء اليوم الأحد :" بالطبع سيكون من المهم تخفيف الأعباء عن كاهل الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في التزود بالوقود، ونحن نرى أن تخفيض ضرائب الوقود لا يفعل هذا بالضبط لأنه لا يخفف الأعباء سوى عن مجموعة وهي شركات الزيوت المعدنية".

يذكر أن حزب الخضر يشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.

وأضافت لانج أنها رغم ذلك عازمة مع حزبها على التمسك بهذا الإجراء " ونحن نقف مع الحلول التوافقية التي أقررناها معا داخل ائتلاف إشارة المرور".

وأشارت لانج إلى إمكانية الاستعانة بوسائل أخرى كحل مثل تطبيق ضريبة الأرباح الزائدة، وقالت إن النقاش لم ينته بعد " فليس لدينا مصلحة في أن نقف موقف المتفرج بينما شركات الزيوت المعدنية تحقق مكاسب كبيرة".

يشار إلى وجود اتهام بأن شركات الزيوت المعدنية تستحوذ على جزء على الأقل من مقدار التخفيض في الضرائب على الطاقة، وقد هدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بالتحرك بشكل قوي مع هذه الشركات حيث يدرس تشديد قانون مكافحة الاحتكار وتقسيم هذه الشركات إذا دعت الضرورة.