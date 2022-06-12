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كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، حقيقة رفض إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر، إدارة مباراة كوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء ودي.

وأكدت تقارير صحفية أن إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برفضه إدارة مباراة المنتخب أمام كوريا، بعدما علم باتقراب رحيله بشكل رسمي بسبب الخسارة من إثيوبيا التي تلقاها في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية لقناة «القاهرة والناس»: «بالتأكيد أن إيهاب جلال لم يرفض إدارة مباراة مصر أمام كوريا الجنوبية».

وأضاف: «إيهاب جلال يعلم تقديرنا لتعاقدنا معه، وتصريحات رئيس الاتحاد تم إخراجها عن مضمونها».

وعن التعاقد مع مدرب أجنبي.. قال: «تسلمنا الاتحاد وكان مديونا بـ 600 مليون جنيه، وبالتالي سيكون من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي».

وأتم: «حازم إمام وبركات رجحوا التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لكيروش، ووزير الشباب والرياضة كان سيتكفل بجانب كبير من راتب كيروش حال استمراره».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً الثلاثاء المقبل في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويلتقى المنتخب المصرى مع منتخب مالاوي فى المباراة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا في شهر سبتمبرالمقبل.