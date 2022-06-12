مدير ميناء ماريوبول الموالي لروسيا: الميناء بات جاهزا لاستلام البضائع وتصديرها

أكد مدير إدارة ميناء ماريوبول بافيل شفاتسكي، أن الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل، ويتوقع على وجه الخصوص توريد مواد البناء لإعادة إعمار فولنوفاكا والأراضي المحررة الأخرى.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الأحد، قال شفاتسكي، عن الميناء يعمل به 630 شخصًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه جاهز تماما لاستقبال البضائع وشحنها.

ولفت إلى شحن سفينتين محملتين بالمعادن إلى روسيا، واستلام بضائع لبناء مدينة ماريوبول، متابعًا: «نخطط لنقل كمية كبيرة من البضائع، والتي ستأتي ليس فقط لإعادة بناء ماريوبول، ولكن أيضا، لإعادة بناء فولنوفاكا وغيرها من المدن المحررة».

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن «النازيين الأوكرانيين أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبيب في مخزن كبير في ميناء ماريوبول، قبل تحرير الجيش الروسي المدينة من قبضتهم».

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: «لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية الذين تم دحرهم عن الأراضي المحتلة، لم يرغبوا في ترك مخزون الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في المخزن الكبير الواقع عند الميناء البحري».