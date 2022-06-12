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انتحار طالب غرقا في بحر مويس بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 10:31 م

تخلص شاب من حياته غرقًا في مياه ترعة بحر مويس، وذلك من أمام كوبري المحافظة في مدينة الزقازيق بالشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب في مياه ترعة بحر مويس أمام كوبري المحافظة بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وانتقل رجال قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة، فيما تبين المتوفى يُدعى "محمد خ"، 20 عامًا، طالب في كلية الآداب جامعة الزقازيق، مُقيم في إحدى القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير، وأنه قد ألقى بنفسه وقفز في المياه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وأخطرت جهات التحقيق في قسم شرطة ثان الزقازيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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