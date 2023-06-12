حساب كاف يتغنى بـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

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علق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على نظيره الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، التي أقيمت على ملعب محمد الخامس مساء الأحد، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على فيسبوك، عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري الأبطال: «أبطال إفريقيا.. نادي الأهلي هم ملوك دوري الأبطال للمرة 11 القياسية!».