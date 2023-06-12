 حساب كاف يتغنى بـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
الإثنين 12 يونيو 2023 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

حساب كاف يتغنى بـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:16 ص

علق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على نظيره الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، التي أقيمت على ملعب محمد الخامس مساء الأحد، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على فيسبوك، عقب تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري الأبطال: «أبطال إفريقيا.. نادي الأهلي هم ملوك دوري الأبطال للمرة 11 القياسية!».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك