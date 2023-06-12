 بايدن يرجئ الاجتماع مع أمين عام الناتو بعد شعوره بألم في الأسنان - بوابة الشروق
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بايدن يرجئ الاجتماع مع أمين عام الناتو بعد شعوره بألم في الأسنان

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 9:39 م

أرجأ البيت الأبيض اجتماعا كان مقررا اليوم الاثنين، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام المنتهية ولايته لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.

وكان من المتوقع أن تتصدر جدول أعمال الاجتماع الحرب في أوكرانيا وجهود إيجاد خليفة لستولتنبرج، الذي من المقرر أن يغادر منصبه في أكتوبر المقبل.

وتم تعديل موعد الإجتماع إلى غد الثلاثاء بعدما اتضح أن بايدن سيخضع لعملية علاج جذور الاسنان يوم الاثنين، كما ألغيت الالتزامات الأخرى على جدول أعمال الرئيس.

واشتكى بايدن (80 عاما) من ألم في أسنانه أمس الأحد، حسبما قال طبيبه الشخصي كيفن أوكونور. وتم فحص بايدن في البيت الأبيض وخضع لعلاج جذور أولي، ومن المقرر أن يخضع لعملية أخرى اليوم الاثنين.


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