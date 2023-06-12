 المقداد يتفقد مقر السفارة السورية بالرياض تمهيدا لإعادة افتتاحها - بوابة الشروق
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المقداد يتفقد مقر السفارة السورية بالرياض تمهيدا لإعادة افتتاحها

وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد
د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 11:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 11:53 ص

اطلع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، في إطار زيارته إلى المملكة العربية السعودية، على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية في العاصمة الرياض لإعادة افتتاحها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في تغريدة لها على "تويتر" اليوم الإثنين أوردتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن "الوزير المقداد والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصةً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن".

ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له أمس إلى الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

ويشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس الأحد على مستوى الخبراء.


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