سبب وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، في مستشفى في ميلانو عن عمر ناهز 87 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا»، أن آخر دخول إلى المستشفى لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني قبل وفاته كان مرتبطًا بسرطان الدم النخاعي المزمن.

وعاد السياسي إلى المستشفى مرة أخرى بعد ظهر يوم الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من خروجه من المستشفى.

وبحسب الصحفيين، وصل أقارب برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، صباح اليوم.

وأكدت وسائل الإعلام، أن السيناتور البالغ من العمر 86 عامًا قد تم إدخاله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس أو، وفقًا لتقارير أخرى، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، أفاد أطباء برلسكوني، في وقت لاحق للمرة الأولى، أن سبب دخول المستشفى كان عدوى رئوية تطورت على خلفية سرطان الدم المزمن.