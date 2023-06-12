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اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:20 ص

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، فريق الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، التي أقيمت على ملعب محمد الخامس مساء الأحد، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري على فيسبوك: «الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، يهنيء النادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه».

 


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