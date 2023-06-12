مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في حادث انقلاب حافلة بأستراليا

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قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث انقلاب حافلة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وأضافت الشرطة أن الحافلة، التي كانت تقل ضيوفا في حفل زفاف، انقلبت نحو الساعة 11:30 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) في بلدة جريتا الصغيرة في منطقة هانتر بولاية نيو ساوث ويلز.

وجرى نقل سائق الحافلة، البالغ من العمر 58 عاما، إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لإجراء الفحوصات والتقييم الإلزامي.

وقالت القائمة بأعمال مفوض الشرطة تريسي تشابمان، في مؤتمر صحفي، إن السائق جرى اعتقاله بعد خروجه من المستشفى.

وأضافت تشابمان "لقد كان هو السائق الذي تورط في حادث تصادم سيارة تسبب في إصابات قاتلة وستكون هناك تهم معلقة".

وقالت تشابمان إن المحققين في الحادث ومسؤولي الطب الشرعي يحققون في الحادث.

وأضافت تشابمان أنه من السابق لأوانه تحديد التهم التي قد يواجهها السائق.

وتابعت تشابمان أن 25 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث.

وشكر رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز رجال الطوارئ الذين هرعوا إلى مكان الحادث.

وقال ألبانيز، عبر تويتر، "انتهاء يوم فرح بمثل هذه النتيجة المدمرة هو أمر قاسي بالفعل".

وعبر ألبانيز عن "أعمق تعازيه لأحباء الذين لقوا حتفهم في مأساة الحافلة المروعة هذه".