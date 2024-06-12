يرى الإعلامي عمرو أديب المُنتمى لنادي الزمالك، أنه حال قرر الغريم التقليدي الأهلي التخلي عن نجمه التونسي، فإنه يتعين على الزمالك السعي لضمه.

ويواجه معلول مستقبلاً غامضاً مع الأهلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، علما بأن اللاعب كان قد تعرض للإصابة في وتر أكيليس، ما يؤدي لغيابه لفترة طويلة، بينما لم تحسم إدارة القلعة الحمراء موقف التجديد للاعب.

وقال أديب عبر حسابه على منصة "إكس": "على بلاطة كده، لو الأهلي قرر يمشي معلول، إحنا مستعدين نرحب بيه مع معلمين الزمالك حتى لو ملعبش، حتى لو فضل بالعكاز".

وانتقل معلول من الصفاقسي التونسي إلى الأهلي في صيف 2016، ومنذ ذلك الحين حصل على العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

ولعب معلول 29 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع 8 أخرى.