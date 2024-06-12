6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق غزة

استُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ارتفع عدد الشهداء منذ ساعات الصباح، إلى 14 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك جراء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و120 مصابا، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على غزة إلى 37164 شهيدا و84832 إصابة منذ السابع من أكتوبر.