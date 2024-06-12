نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تركيب الإنترلوك ورصف منطقة الحدائق بكفر الدوار

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

وتفقدت "بلبع"، خلال جولة اليوم الأربعاء، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة أسطوفان، كما تابعت معدلات الأداء ونسب التنفيذ وجودة الأعمال، مشددة على استمرار متابعة تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار، وبالوعات الصرف الصحي، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.

كما تفقدت نائب محافظ البحيرة، الأعمال الجارية لرصف شارع الحدائق بطول 1300 متر، من خلال وضع طبقة الأسفلت الرابطة وأعمال الرصف النهائي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء صفايات الأمطار، والميدة الخرسانية، وجارٍ تركيب الإنترلوك للأرصفة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ومن خلال قسم الرصف بالوحدة المحلية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها في قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن، والمراكز لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين.

كما أكدت جهود المحافظة لخدمة المواطن البحراوي، مشيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات والمجالات، موجهة بسرعة نهو الأعمال الجارية وفق البرنامج الزمني المحدد لها وبالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.



