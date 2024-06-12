سفير بريطانيا: السنوات الثلاث الماضية شهدت ازدهارا للعلاقات مع مصر عبر الشراكة الخضراء والتعاون التجاري

قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، الثلاثاء، إن العلاقات بين بريطانيا ومصر شهدت ازدهارا خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال الشراكة الخضراء و العلاقات التجارية الواسعة.

*الاحتفال بعيد ميلاد الملك السادس والسبعين

وجاءت تصريحات بايلي، خلال احتفال السفارة البريطانية في القاهرة بعيد الميلاد السادس والسبعين للملك تشارلز الثالث بحفل استقبال كبير في حديقة مقر إقامة السفير البريطاني، حضره أكثر من 2000 ضيف.

وشارك في الاحتفالات كبار المسؤولين المصريين، من بينهم وزراء وبرلمانيون، وحضرها عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمثقفين والمشاهير.

وأضاف بايلي: يشرفنا أن نحتفل بعيد ميلاد الملك السادس والسبعين، بعد مرور ثلاث سنوات على زيارته لمصر. إنه يحمل مودة عميقة لمصر وقد كرس حياته لحماية البيئة.

وتابع السفير البريطاني: اليوم ليس مجرد احتفال بجلالة الملك، بل أيضا بالعلاقة الخاصة التي تربط بلدينا والتي تعرض أفضل ما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة.

وكان موضوع حفل الاستقبال هو مسرحية ويليام شكسبير السحرية التي تدور أحداثها في غابة مسحورة، "حلم ليلة منتصف الصيف"، احتفالاً بإعجاب الملك بالكاتب المسرحي الأكثر شهرة في بريطانيا وارتباط الموضوع بحب الملك للطبيعة طوال حياته.

*مجالات التعاون بين مصر وبريطانيا

وفي العام الماضي، عززت مصر و بريطانيا علاقتهما في مختلف المجالات، حيث أطلقت السفارة البريطانية صندوق لها ومعها في عام 2023، والذي سيقدم ما يصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني في شكل منح على مدى العامين المقبلين.

وسيساعد الصندوق في إيجاد حلول مبتكرة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ودعم الناجيات. وأعلنت المملكة المتحدة أيضا عن برنامج طموح للتعليم العالي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لخلق بيئات تعليمية أكثر أمانا ويسهل الوصول إليها للنساء والفتيات، وإزالة الحواجز التي تمنع الجيل القادم من القادة من الالتحاق بالتعليم العالي.

*ملف التعليم

وتواصل بريطانيا تقديم العديد من المنح الدراسية، بما في ذلك منحة تشيفنينج الرائدة التي سيتم افتتاحها لجولة جديدة قريبًا، والتي تمول دراسات الماجستير في المملكة المتحدة للطلاب المصريين. كما دعمت السفارة البريطانية افتتاح جامعات بريطانية جديدة ومدارس بريطانية وشهادات بريطانية-مصرية ثنائية، بما في ذلك وايكومب آبي، ومدرسة أبينجهام، وجامعة بليموث، وجامعة شرق لندن، بالإضافة إلى جامعة باكنجهام، المقرر افتتاحها في مصر عام 2025.

*4.9 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل بحلول نهاية 2023

وبشأن التجارة، بلغت قيمة العلاقات التجارية لبريطانيا مع مصر 4.9 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 3.8% عن عام 2022، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة المتحدة في مصر 8.7 مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان لسفارة بريطانيا في مصر.

و استضافت السفارة البريطانية، بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية البريطانية ومكتب الثقافة والتعليم المصري في لندن، بعثة التعليم العالي البريطانية الناجحة إلى مصر، والتي تتكون من أفضل جامعات المملكة المتحدة. كما رحبت السفارة بالمبعوث التجاري للمملكة المتحدة في زيارته الأولى منذ عام 2019.