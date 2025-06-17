مندوب إيران بالأمم المتحدة: واشنطن الوحيدة القادرة على إيقاف العدوان الإسرائيلي

قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد في إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إن بلاده لم تبدأ الحرب، ولا تسعى للتصعيد لكنها ستدافع عن مصالحها "بعزم وتصميم".

وأضاف أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على إيقاف "العدوان" الإسرائيلي ضد إيران.

وأشار إلى أن "إسرائيل تشن ضربات عشوائية ضد مدن مكتظة بالسكان وهذه جرائم حرب لا يمكن إنكارها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ويأتي هذا في ظل تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة الماضي، حيث تتواصل الضربات المتبادلة لليوم الخامس على التوالي.