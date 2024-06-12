تأكد مشاركة نادال وألكاراز في أولمبياد باريس 2024

تلقى كل من رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا الأسبق، وكارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا والفائز بلقب بطولة رولان جاروس الأخيرة، استدعاءً من قبل المدرب الإسباني ديفيد فيرير للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي اعتذرت عنها اللاعبة باولا بادوسا.

وبجانب كل من نادال وألكاراز، سيضم فريق الرجال أيضا كل من بابلو كارينيو، آخر من حقق ميدالية أوليمبية في التنس لإسبانيا، وأليخاندرو دافيدوفيتش ومارسيل جرانويرس، المصنف الأول عالميا في مسابقات الزوجي.

وصرّح فيرير: "رافا وكارلوس سيشاركان معًا في باريس إذا لم يكن هناك شيء يمنع ذلك، ومع أنني أعرف جيدًا من سيشكل الثنائي الآخر إلا أنني حتى هذه اللحظة غير متأكد بنسبة 100%".

وسيُعلن الاتحاد الإسباني لكرة التنس عن القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس في الرابع من يوليو المقبل، تزامنًا مع انطلاق بطولة ويمبلدون.

وإذا لم تحدث في الأمور أي مستجدات سيشارك نادال بعمر الـ38 في رابع دورة ألعاب أولمبية في تاريخه، وذلك بعد المشاركة في أوليمبياد أثينا 2004 وبكين 2008، التي حقق فيها الميدالية الذهبية في منافسات الفردي، وريو دي جانيرو 2016 التي حقق فيها ذهبية أخرى، ولكن هذه المرة في منافسات الزوجي بجانب مواطنه مارك لوبيز.