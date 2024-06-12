وزير الزراعة يبحث مع نظيره بغينيا الاستوائية التعاون في مجال البحوث التطبيقية والصادرات

على هامش زيارة نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية لمصر على رأس وفد رفيع، بحث أمس، السيد القصير وزير الزراعة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية مع خوسية خوان وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية بغينيا الاستوائية وبحث معه التعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة، وبخاصة في مجال البحوث التطبيقية والصادرات.

وقال القصير، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء في غينيا، مشيرا إلى لقائه من قبل مع رئيسة مجلس الشيوخ، وكذلك وزير الموارد المائية والمصايد في غينيا الاستوائية خلال زيارتهما للقاهرة وبحث معهما آفاق التعاون بين البلدين.

وأضاف القصير، أنه لدى مصر خبرة كبيرة في الزراعة وتجارب نجاح شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غينيا الاستوائية في كل المجالات الزراعية وانتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة، وكذلك الأمصال واللقاحات البيطرية والبحوث التطبيقية وبناء القدرات.

وأشار القصير، إلى استعداد مصر لاستقبال مبعوثين من غينيا للتدريب في المركز الدولي للزراعة المصري أو إرسال الخبراء والمتخصصين لتدريب الأشقاء هناك في بلادهم، مضيفا أن مجالات التعاون بين البلدين من الممكن أن تشمل كذلك الصادرات في ضوء ما تشهده الصادرات الزراعية المصرية من طفرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.

ولفت إلى إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة في غينيا تكون نموذجا يحتذى تحت اشراف الخبراء المصريين يتم من خلالها إنتاج أصناف من التقاوى والبذور، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء مع إعداد مذكرة تفاهم تتضمن آفاق التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع تحديد نقاط الاتصال بين البلدين.

من ناحيته، أعرب الوزير الغينى، عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجني، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأمن الغذائي والتدريب.

وأضاف أنه سيتابع سرعة انهاء إجراءات إنشاء مزرعة مصرية في دولته تكون نموذجا يحتذى به، لافتا إلى أنه يتطلع كذلك لدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي.