 أوغندا تخصص 35 مليون دولار لخط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام - بوابة الشروق
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أوغندا تخصص 35 مليون دولار لخط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام

كمبالا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:13 ص

ذكرت صحيفة ديلي مونيتور، التي تتخذ من كمبالا مقرا لها، نقلا عن وثيقة الميزانية، أن وزارة المالية الأوغندية خصصت 6ر132 مليار شلن أوغندي (35 مليون دولار) لشركة النفط الوطنية الأوغندية في السنة المالية حتى يونيو 2025، كمساهمة إضافية في مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام.

وقالت الصحيفة إن شركة النفط الوطنية الأوغندية أكملت بالفعل مساهماتها في رأس مال المشروع، وإن السبب وراء الحاجة لتلك الأموال هو تأخر تمويل الديون من قبل الدائنين الخارجيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الصحيفة أنه تم الانتهاء مما لا يقل عن ثلث الأعمال في خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1443 كيلومترا.

وتقود شركة توتال إنيرجيز إس أي عملية تطوير خط الأنابيب بقيمة 5 مليارات دولار من حقول النفط في أوغندا غير الساحلية إلى ميناء تانجا التنزاني.

وتعتزم أوغندا البدء في ضخ النفط الخام من الأرض في العام المقبل.

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