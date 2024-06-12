سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بياناته الأولية بشأن معاودة معدل التضخم في ألمانيا للارتفاع خلال مايو الماضي.

وذكر المكتب اليوم الأربعاء في فيسبادن أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4ر2% على أساس سنوي.

وكان التضخم تراجع في أبريل الماضي إلى 2ر2%.

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء، روت براند، إن معدل التضخم يرتفع بشكل طفيف مجددا بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات، مشيرة في المقابل إلى أن أسعار الطاقة والغذاء تُحد من التضخم الإجمالي منذ بداية هذا العام.

وبحسب البيانات المؤكدة، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 9ر3% مع ارتفاع شديد في أسعار خدمات التامين بشكل خاص (13%). وارتفعت أسعار خدمات المؤسسات الاجتماعية بنسبة 7ر7%، وخدمات المطاعم بنسبة 9ر6%.

كما ارتفعت أسعار الغذاء بوجه خلال مايو الماضي بنسبة 6ر0%، بينما تراجعت هنا أسعار منتجات الألبان بنسبة 1ر5% والخضروات الطازجة بنسبة 5ر3%. في المقابل ارتفعت بشكل ملحوظ منتجات الدهون وزيت الطهي بنسبة 4ر8%، وسجل زيت الزيتون هنا ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 5ر45%.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1ر1% خلال مايو على أساس سنوي، رغم إلغاء الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي وخدمات التدفئة اعتبارا من الأول من أبريل.

وفي أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، خفض البرلمان الألماني ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي وخدمات التدفئة من 19% إلى 7% بشكل مؤقت.

ومقارنة بأبريل الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0% في مايو الماضي.

يُذكر أن ألمانيا شهدت معدلات تضخم مرتفعة للغاية خلال العامين الماضيين. وتتوقع معاهد بحوث اقتصادية رائدة أن يتراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل ملحوظ إلى 3ر2% هذا العام، بعدما سجل العام الماضي 9ر5% في المتوسط.